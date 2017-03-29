Англия

Зищитник сборной Хорватии Деян Ловрен зазывает хавбека Интера Ивана Перишича перейти в Ливерпуль.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен заявил, что готов убедить своего соотечественника Ивана Перешича перейти в стан мерсисайдцев. Об этом хорват заявил хорватской газете Jutarnji.

Чтобы помешать Перишичу пополнить ряды заклятого врага Ливерпуля, Ловрен готов воспользоваться своей дружбой с вингером Интера.

"Если бы такой игрок, как Перишич перешел в Ливерпуль, то было бы здорово. Это футболист высшего качества. В Ливерпуле все приветствовали бы его с распростертыми объятиям. Я не знаю, правда ли то, что он переходит в МЮ, но могу сказать следующее: Иван обладает высокими техническими навыками и входит в число лучших игроков на своей позиции"

На прошлой неделе, согласно слухам, менеджер МЮ Жозу Моуриньо прилетел в Загреб для встречи с представителями вингера Интера Ивана Перишича.

В текущем сезоне во всех турнирах Перишич забил девять голов в 33 матчах.