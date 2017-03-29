Англия

Наставник Горожан Пеп Гвардиола все еще заинтересован в услугах защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи.

Напомним, что между Леонардо и менеджером Старой Синьоры Массимилиано Аллегри произошел конфликт, после которого Бонуччи не попадал в заявку на несколько матчей своей команды.

Позже в СМИ появлялась информация о том, что защитник покинет Ювентус, если Аллегри останется у руля команды.

По информации Calciomercato, этой ситуацией готов воспользоваться Манчестер Сити, ведь в услугах Бонуччи заинтересован лично Пеп Гвардиола, который хочет усилить оборонительные ряды своей команды. Сообщается, что Горожане готовы заплатить за футболиста 60 миллионов евро.

Сейчас Леонардо связан с туринской командой контрактом до 2021 года, это соглашение защитник подписал в декабре прошлого года.

Помимо Сити в футболисте заинтересованы Барселона, Челси и Манчестер Юнайтед.