Англия

Тренер Челси Антонио Конте готов отпустить нападающего Диего Косту в ПСЖ, если парижане согласятся расстаться с Хавьером Пасторе.

Информация о том, что Челси сосредоточится летом на привлечении на Стэмфорд Бридж форварда Алексиса Санчеса из Арсенала, похоже, делает уход из команды Антонио Конте нападающего Диего Косты все более вероятным.

Как сообщает Tuttomercato, Конте, которому приходится страховаться на случай ухода в Реал Эдена Азара, готов предложить ПСЖ обменять полузащитника парижан Хавьера Пасторе на форварда сборной Испании.

В свете этой новости слова Диего Косты о том, что он был бы не прочь попробовать свои силы в Лиге 1, а именно в самом уважаемом в Европе французском клубе — ПСЖ, приобретают пророческий смысл.