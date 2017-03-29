Англия

Полузащитники Арсенала Месут Езил и Алекс Окслейд-Чемберлен попали в сферу интересов команда Жозе Моуриньо.

Хавбеки Канониров Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен могут перебраться в стан Красных Дьяволов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

МЮ хочет воспользоваться очень непростой контрактной ситуацией у футболистов. Наставник Красных Дьяволов Жозе Моуриньо хорошо знаком с Озилом по периоду своей работы в Реале. Также португальцу интересен Окслейд-Чемберлен, которого он пытался заполучить еще в 2014 году в Челси.

Окслейд-Чемберлен сыграл за Арсенал 23 матча и 2 забил мяча во всех турнирах. Озил Езил сыграл в 22 поединках и отличился пять раз в воротах соперника.