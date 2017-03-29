Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович отметил, что может продлить контракт с клубом.

Форвард Красных Дьяволов Златан Ибрагимович рассказал о своем дальнейшем будущем.

"Мне нравится в Манчестер Юнайтед, здесь я получаю наслаждение. Я всегда выкладываюсь на 200%. Я прихожу, побеждаю и ухожу. И после этого ни у кого не возникает сожалений или обид", - цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.

"Переговоры продолжаются. Давайте дождемся лета. У меня есть возможность продлить контракт с МЮ на один год. Хочу показать все лучшее, что могу, пока нахожусь здесь".

В этом сезоне за Красных дьяволов 35-летний Швед сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.