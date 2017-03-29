Англия

Манчестер Юнайтед нашел потенциальную замену своему вратарю Давиду Де Хеа, который по окончании сезона может перейти в мадридский Реал.

Красные Дьяволы не исключают того, что их основной голкипер может вскоре перебраться в Мадрид, а потому уже сейчас занимаются поиском игрока, способного заменить Де Хеа.

Как сообщает The Independent, главным кандидатом на эту роль является вратарь Интера Самир Ханданович. Именно 32-летнего словенца МЮ попытается приобрести в случае ухода Де Хеа.

Кроме того, среди возможных вариантов присутствует и молодой талант Милана Джанлуиджи Доннарумма. В пользу такого трансфера говорит тот факт, что агентом Доннаруммы является Мино Райола, который уже "пристроил" в Юнайтед Златана Ибрагимовича и Поля Погба.

В нынешнем сезоне Ханданович провел 29 матчей в Серии А, при этом в девяти из них Самиру удалось оставить свои ворота сухими. В среднем же словенец пропускает 1.07 гола за игру.

Доннарумма также принял участие во всех 29-ти матчах в чемпионате Италии, сумев "отыграть на ноль" в десяти из них. Джанлуиджи пропускает немного больше своего коллеги из Интера — 1.1 мяч в среднем за игру.