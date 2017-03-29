Англия

Легендарный экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился своим мнением об игре самого дорогого футболиста в истории — хавбека Красных Дьяволов Поля Погба.

24-летний француз перебрался на Олд Траффорд прошлым летом за астрономическую сумму в 89 млн фунтов.

В нынешнем сезоне за свою игру Поль получает весьма смешанные отзывы, и Скоулз решил поддержать полузащитника МЮ.

"Я думаю, Погба справляется хорошо", — считает англичанин, выигравший в составе Юнайтед 11 чемпионств в АПЛ.

"Я знаю, что его слегка критикуют, но я вижу в нем храброго молодого игрока".

"Он всегда хочет владеть мячом. Он будет продолжать пытаться обыгрывать, отдавать передачи и пробивать по воротам. Думаю, он проводит хороший первый сезон после возвращения в Англию".

"Ему не всегда легко, но он справился и теперь будет только улучшаться".

С момента перехода в МЮ Погба отыграл за Красных Дьяволов уже 41 матч во всех соревнованиях, отметившись семью забитыми мячами.