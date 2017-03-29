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  • Англия

    29 марта 2017, 18:53

    Ламела будет прооперирован и пропустит остаток сезона

    Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела из-за травмы бедра пропустит остаток сезона.

    Эрик Ламела, фк тоттенхэм
    Эрик Ламела, фк тоттенхэм 29 марта 2017, 18:53

    Последний раз Ламела выходил на поле еще в октябре 2016 года. С тех пор 25-летний футболист в Аргентине восстанавливался от травмы бедра. 

    Как информирует официальный сайт Шпор, восстановление Ламелы проходит крайне медленно, в связи с чем было принято решение провести операцию. К такому решению в клубе пришли после длительных консультаций со многими специалистами.

    Точные сроки восстановления игрока не сообщаются, однако отмечается, что на поле Эрик сможет вернуться только в следующем сезоне.

    В текущем сезоне Ламела успел провести за Тоттенхэм 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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    4 Ливерпуль Ливерпуль 29 56
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