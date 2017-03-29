Ламела будет прооперирован и пропустит остаток сезона

Англия

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела из-за травмы бедра пропустит остаток сезона.

Последний раз Ламела выходил на поле еще в октябре 2016 года. С тех пор 25-летний футболист в Аргентине восстанавливался от травмы бедра.

Как информирует официальный сайт Шпор, восстановление Ламелы проходит крайне медленно, в связи с чем было принято решение провести операцию. К такому решению в клубе пришли после длительных консультаций со многими специалистами.

Точные сроки восстановления игрока не сообщаются, однако отмечается, что на поле Эрик сможет вернуться только в следующем сезоне.