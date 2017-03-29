Англия

Полузащитник Арсенала Месут Озил считает, что, когда дела у Канониров идут плохо, журналисты делают его главным объектом критики.

Недавние выступления Арсенала никак нельзя назвать успешными. Команда Венгера потерпела 4 поражения в последних 5-ти матчах АПЛ, не считая унизительного вылета из Лиги чемпионов от Баварии с общим счетом 10:2.

Учитывая подобные результаты, английская пресса достаточно жестко "прошлась" по Канонирам, и, в частности, по одному из лидеров команды — Месуту Озилу.

Сам же немец считает, что его несправедливо винят во всех бедах лондонцев.

"Люди знают, чего я достиг", — сказал 28-летний плеймейкер.

"Знают, что я чемпион мира, играл за Реал Мадрид и отдал 20 голевых передач в прошлом сезоне".

"Когда у команды все идет плохо, необходимо найти козла отпущения. К сожалению, в большинстве случаев это я", — считает Озил.

В нынешнем сезоне на счету Месута 5 голов и 6 результативных передач в 22-х матчах АПЛ.