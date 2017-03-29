Англия

В последние сезоны Арсенал и Манчестер Юнайтед больше других команд страдают от травм своих футболистов.

К такому выводу пришло авторитетное издание Sky Sports после проведения специального исследования.

В общей сложности, начиная с сезона 2011/12 игроки Арсенала пропустили из-за повреждений 10285 дней, а футболисты Манчестер Юнайтед — 9600.

За этими клубами расположились Эвертон (8058 дней), Ливерпуль (8044) и Тоттенхэм (7625).

Наименее травматичной командой из тех, травмы игроков которых были исследованы, является лондонский Челси. Игроки этой команды за тот же период пропустили 4559 дней.

Больше всего за эти почти шесть сезонов отсутствовал игрок Арсенала Джек Уилшир, ныне выступающий на правах аренды за Борнмут, а именно — 884 дня.

Интересно, что в этом сезоне из-за травм больше всего дней пропустили игроки Сандерленда (1761), меньше всего — Вест Бромвича (389).