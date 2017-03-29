Англия

Форвард Арсенала Лукас Перес считает, что менеджер Канониров Арсен Венгер подпишет новый контракт и останется на Эмирейтс.

Действующий контракт Венгера с Арсеналом истекает предстоящим летом и пока неизвестно, подпишет ли француз новый контракт.

"Он — икона, и я думаю, что он останется", — сказал Перес.

"Хотя я и не играю в стартовом составе, у нас с Венгером очень хорошие отношения. Люди уважают его. У него очень хорошие отношения со всеми игроками, и он здесь уже 20 лет".

"Мне бы хотелось, чтобы он остался, но это его решение. Он пока не огласил свое решение команде или клубу".

Ранее Венгер заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.