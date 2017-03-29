Англия

Полузащитник Челси Эден Азар поведал о том, в какой стране он может оказаться после завершении карьеры, а также отметил заинтересованность в изучении китайского или японского языков.

"Я говорю по-французски и по-английски. Я бы хотел выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки", — цитирует Азара официальный сайт Синих.

"Где буду жить после завершения карьеры? Не знаю, трудно сказать. Может быть, я буду жить в Бельгии, поближе к семье. Или я бы переехал туда, где хорошая погода".

"Мои дети очень привыкли к Лондону, так что можно было бы и остаться здесь. Не будем так далеко загадывать. Посмотрим".

Азар выступает за Челси с 2012 года. Ранее он защищал цвета французского Лилля.