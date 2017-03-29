Англия

Полузащитник Челси Эден Азар может пропустить субботний матч Премьер-лиги против Кристал Пэлас.

Азар уже пропустил матч Челси против Сток Сити, а также встречи сборной Бельгии с Грецией и Россией из-за травмы голени.

26-летний бельгиец продолжает проходить восстановление на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, и надеется вернуться к полноценным тренировкам на этой неделе.

Тем не менее, если Азар не восстановится полностью, менеджер Челси Антонио Конте не станет рисковать его здоровьем в матче против Кристал Пэлас, и даст бельгийцу время на восстановление к матчу против Манчестер Сити.

В то же время голкипер Тибо Куртуа, у которого были небольшие проблемы с бедром, готов вернуться в игру.