Англия

Руководство Вест Хэма подыскивает варианты с новым тренером на тот случай, если летом будет принято решение расстаться с нынешним наставником Славеном Биличем.

В текущем сезоне Вест Хэм никак не может войти в первую десятку команд. После сыгранных 29-ти туров Молотобойцы идут всего лишь на 12-м месте.

В этом календарном году команде из 11 матчей команде удалось победить всего в трех, что привело к разговорам об отставке Славена Билича.

Как информирует The Telegraph, в том случае, если же руководство Вест Хэма решил будущим летом уволить Билича, то команду может возглавить нынешний наставник Хаддерсфилда Дэвид Вагнер.

Вагнер с 2011 по 2015 работал ассистентом Юргена Клоппа в дортмундской Боруссии, после чего отправился покорять Англию вслед за Клоппом.