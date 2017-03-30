Руководство Вест Хэма подыскивает варианты с новым тренером на тот случай, если летом будет принято решение расстаться с нынешним наставником Славеном Биличем.
Дэвид Вагнер, getty images
30 марта 2017, 07:26
В текущем сезоне Вест Хэм никак не может войти в первую десятку команд. После сыгранных 29-ти туров Молотобойцы идут всего лишь на 12-м месте.
В этом календарном году команде из 11 матчей команде удалось победить всего в трех, что привело к разговорам об отставке Славена Билича.
Как информирует The Telegraph, в том случае, если же руководство Вест Хэма решил будущим летом уволить Билича, то команду может возглавить нынешний наставник Хаддерсфилда Дэвид Вагнер.
Вагнер с 2011 по 2015 работал ассистентом Юргена Клоппа в дортмундской Боруссии, после чего отправился покорять Англию вслед за Клоппом.