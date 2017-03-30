В ближайшее время защитник Ливерпуля Деян Ловрен может продлить контракт с нынешним клубом.
Деян Ловрен, getty images
30 марта 2017, 08:51
Ливерпуль уже вел переговоры с представителями Ловрена по поводу нового контракта, однако они в итоги зашли в тупик.
Как информирует The Guardian, несмотря на неудачу в первом этапе переговоров, Ливерпуль продолжает надеяться переподписать 27-летнего футболиста.
Для этого Красные инициировали очередной этап переговоров с Ловреном.
Ловрен пополнил ряды Ливерпуля летом 2014 года, перейдя из Саутгемптона и заключив с клубом пятилетний контракт.
В текущем сезоне хорватский футболист провел за Ливерпуль 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.