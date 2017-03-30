Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о якобы заинтересованности его команды в форварде Барселоны Неймаре.

Ранее испанская пресса настаивала на том, что Ман Юнайтед будущим летом предложит за 25-летнего Неймара 200 млн евро.

"Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным в вопросах трансферов и вступаю в переговоры с клубами только в том случае, если действительно верю в положительный исход", — сказал Моуриньо в интервью ESPN.

"А вот слухи о Неймаре — это абсурд. Такой клуб, как Барселона не может потерять и не потеряет такого футболиста. Неймар станет великим игроком Барселоны. Оформить его трансфер невозможно".

Напомним, что Неймар выступает за Барселону с 2013 года. Ранее он защищал цвета Сантоса.