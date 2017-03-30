Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед попрощается с футболом 4 июня.

35-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Каррик объявил о том, что если МЮ не предложит ему новый контракт, то он завершит карьеру, так как не видит себя в другой команде. Поскольку тренер Красных Дьяволов Жозе Моуриньо неоднократно намекал, что годы берут свое, и активно подыскивает опорных полузащитников, ясно, что будущего на Олд Траффорд у Каррика уже нет.

Однако Манчестер Юнайтед собирается устроить матч в честь своего ветерана, проводящего 11-й сезон в команде, за время которых он отыграл 444 матча во всех турнирах и забил 24 мяча, а также выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, 5 чемпионских титулов в Премьер-лиге, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и 6 Суперкубков страны.

4 июня на Олд Траффорд встретятся команда Всех Звезд, в которую кроме самого виновника торжества войдут Фрэнк Лампард, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн и Ричард Гарсия (близкий друг Каррика еще с детской команды Вест Хэма, выступающий в Австралии за Перт Глорибю.), и Манчестер Юнайтед сезона-2007/08 с Эдвином ван дер Саром, Гари Нэвиллом, Рио Фердинандом, Полом Скоулзом и Райаном Гиггзом в составе. Полностью обе команды будут укомплектованы за оставшееся до матча время.