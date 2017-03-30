Англия

Тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что Месут Озил и Алексис Санчес не намерены покидать команду.

На пресс-конференции 30 марта наставник Канониров Арсен Венгер сказал, что не намерен обсуждать свое будущее в Арсенале, поскольку сейчас хватает и других забот, однако выразил уверенность, что Месут Озил и Алексис Санчес, которых СМИ активно спроваживают с Эмирэйтс, не хотят покидать команду.

"Я уверен, что Озил и Санчес прекрасно чувствуют себя в Арсенале и никуда не хотят уходить, — заявил французский специалист. — Слова Алексиса о том, что он хочет выступать в команде, которая способна выигрывать титулы, вырваны из контекста. Он не говорил, что не хочет выигрывать титулы с Арсеналом. Мы нуждаемся в усилении команды, чтобы она достигла конкурентноспособного уровня, и собираемся это сделать. Поэтому не вижу противоречий в наших общих стремлениях. Надеюсь, по завершении сезона клуб и футболисты достигнут соглашения".

Также Арсен Венгер еще раз подтвердил, что Санти Касорла, не играющий с осени из-за проблем с ахиллом, в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.