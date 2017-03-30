Англия

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брайне не воспринимает близко к сердцу критические замечания со стороны болельщиков.

Высокооплачиваемые спортсмены очень часто сталкиваются с осуждениями со стороны болельщиков и прессы. Порой кажется, что каждое их действие, как на поле, так и вне его, находится под пристальным вниманием общественности и постоянно подвергается критике. Полузащитник Сити Кевин де Брайне прекрасно это осознает и старается не воспринимать всерьез все то, что говорят о нем люди.

"На самом деле меня не волнует критика, потому что она повсюду. Люди не знают сколько труда мы вкладываем. Даже если ты отдыхаешь дома, то делаешь это потому что у тебя игра в субботу".

"Это часть нашей работы – необходимо проходить лечение, делать массажи, тренироваться, ходить в бассейн. Я считаю, что мы работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю".

"Я люблю свою жизнь. Мы заняты своим делом и мне все равно, что говорят люди. Я читаю комментарии, которые мне пишут в интернете, но они вызывают у меня смех".

"Лично меня критика не оскорбляет, для меня это просто шутка".

"Что мне нравится больше всего, так это когда люди знают, что я хороший парень. Я с уважением отношусь ко всем. Неважно кто ты, звезда первой величины или неизвестный для широкой аудитории человек, относиться к людям нужно одинаково", — считает де Брайне.

В нынешнем сезоне на счету Кевина 4 гола и 12 результативных передач в 27 матчах АПЛ.