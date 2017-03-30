Англия

Тренер Вест Хэма Славен Билич заявил, что у него хватает забот помимо размышлений о новом контракте.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку Вест Хэма в перевенстве Премьер-лиги против Халла, тренер Молотобойцев Славен Билич предпочел не углубляться в обсуждение своего будущего.

"Тема моего персонального будущего занимает меня сейчас меньше всего, — заявил хорватский наставник. — Если кого-то интересует, хочу ли я покинуть Вест Хэм, то на этот вопрос отвечу четко — нет. Мне еще многое предстоит сделать, чтобы реализовать наши планы, и пока все мои мысли заняты предстоящими матчами, в которых надо брать как можно больше очков".

"Радует, что постепенно возвращаются в строй наши травмированные. Уже готов играть наш капитан Марк Ноубл, приступили к тренировкам Диафра Сахо и Майкл Антонио, но в субботу они на поле еще не появятся".

После 5 матчей без побед (2 ничьи и 3 поражения) в чемпионате Англии появилась информация, что руководство Вест Хэма приступило к активным поискам преемника Славена Билича.