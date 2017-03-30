Вингер Наполи Дрис Мертенс может стать игроком Манчестер Юнайтед.
Дрис Мертенс, - Getty Images
30 марта 2017, 14:05
В данный момент Красные Дьяволы находятся в поисках флангового атакующего игрока. Как сообщалось ранее, манкунианцы рассматривают на эту позицию вингера Интера Ивана Перишича. Тем не менее, вместо хорвата команду Жозе Моуриньо может пополнить другой игрок из Серии А – Дрис Мертенс.
Как сообщает La Reppublica, МЮ уже провел переговоры с бельгийцем, предложив ему контракт на весьма достойных условиях.
Дрису в Манчестере готовы платить 4.7 млн евро в год. Кроме того, эта сумма может возрасти за счет различных бонусов.
В нынешнем сезоне на счету Мертенса 20 голов и 7 результативных передач в 26-ти матчах чемпионата Италии.