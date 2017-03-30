Англия

Защитник Ирисок Рамиро Фунес Мори вылетел на длительный срок, получив травму во время матча за сборную Аргентины.

Вслед за Шимусом Коулмэном, получившим двойной перелом ноги в поединке за сборную Ирландии, Эвертон лишился еще и Фунеса Мори, который также травмировался в матче за свою национальную команду.

У аргентинского бека диагностирован разрыв мениска, который больше не позволит Рамиро появиться на поле в нынешнем сезоне.

"Было подтверждено, что в поединке Аргентины против Боливии (0:2) Фунес Мори получил разрыв мениска. На следующей неделе свое мнение по этому поводу скажет хирург, но по предварительному диагнозу 26-летний игрок выбыл из строя до конца сезона", — говорится в официальном сообщении клуба на сайте Эвертона.

В нынешнем сезоне Рамиро провел 23 матча за Эвертон, отметившись одной результативной передачей.