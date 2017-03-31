Англия

Форвард Сток Сити Саидо Бераино прокомментировал свою дисквалификацию из-за положительного теста на наркотики.

В первой половине сезона Саидо Бераино отбыл 8 недель дисквалификации из-за проваленного теста на наркотики. Сам игрок отметил, что уровень наркотиков в его организме был "предельно низким", что должно свидетельствовать о том, что это было совершенно непреднамеренно.

"Быть дисквалифицированным за что-то, чего ты не делал — сложно. Ты идешь отдохнуть вечером, ты не знаешь кто вокруг тебя и что это за люди рядом с тобой", — рассказал Бераино.

"Конечно, я был в ночном клубе, так что признаю, что мое поведение было безрассудным. Затем все рухнуло. До сегодняшнего дня я так и не понял, кто хотел со мной сделать это", — признался футболист.

23-летний Бераино не играл за ВБА с сентября по январь, после чего перешел в Сток Сити. Предполагалось, что его отсутствие связанно с плохой формой, однако игрок тайно отбывал наказание FA.