Англия

Защитник Боруссии М Андреас Кристенсен следующий сезон начнет в рядах Челси.

Датский защитник подписал контракт с Челси еще в 2012 году, но за первые два года в активе Кристенсена был всего один матч за клуб.

В итоге, с 2015 года Кристенсен выступает на правах аренды за Боруссию Менхенгладбах. Игрок сумел стать важным игроком основы и добиться серьезного прогресса. За два сезона в активе датчанина 52 матча и 5 голов во всех турнирах.

Подобные успехи не прошли мимо Антонио Конте, который был инициатором возвращения Кристенсена еще в зимнее трансферное окно. Тогда Боруссия сумела удержать важного игрока благодаря условиям аренды. Летом же Челси вернет себе защитника в состав.

"Кристенсен вернется в Челси. Летом нам предстоит заменить двух футболистов – Андреаса и Дауда. Других потерь не планируем", – заявил спортивный директор Боруссии Макс Эберль.

Сам игрок уже заявлял о готовности вернуться в лондонский клуб.