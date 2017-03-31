Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника команды Адама Лалланы.

Юрген Клопп не стал скрывать, что потеря Адама Лалланы усложняет выполнение задач Ливерпуля на ближайшие недели.

"Конечно, это важная потеря для нас. На текущий момент сезона, если ты теряешь игрока на три или четыре недели, то он может пропустить до восьми игр. Это много и нам будет сложно без Лалланы", — признался Клопп.

Стоит отметить, что Лаллана получил травму бедра во время пребывания в сборной Англии. Из-за повреждения футболист пропустит ряд важных матчей, начиная с дерби против Эвертона, которое состоится 1 апреля.