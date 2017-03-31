Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не хочет, чтобы переговоры влияли на настрой футболистов.

Руководство Челси приняло решение не вести переговоры о продлении контрактов со своими футболистами. Стороны будут садиться за стол переговоров лишь по окончании сезона. Такая же инициатива распространилась и на главного тренера Антонио Конте.

Стоит отметить, что сам тренер и выдвинул предложение, мотивировав, что переговоры о контрактах могут отвлекать игроков во время решающего этапа чемпионата.

По мнению Конте, футболисты на данный момент должны быть сосредоточены на борьбе за чемпионский титул и победу в Кубке Англии.

Стоит отметить, что в следующем сезоне Челси вернет из аренды защитника Боруссии М Андреаса Кристенсена.