Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман считает, что его команда достойно выступит в мерсисайдском дерби.

Победа над Ливерпулем 1 апреля может поднять Эвертон в зону Лиги Европы, и наставник Ирисок не видит причин, почему бы его подопечным не прервать неприятную безвыигрышную серию против земляков, которая длится с 17 октября 2010 года.

"На протяжении последних двух лет я только и слышу о том, что футболисты Эвертона боятся Ливерпуль, — сказал на предматчевой пресс-конференции голландец. — Но я никак не могу понять, почему мы должны бояться?"

"У нас сильная команда, которая, правда, остаблена несколькими травмами. Перерыв на матчи сборных оказался очень неудачным для Коулмэна и Фунеса Мори, но это не повод для страха".

В последних 13 очных встречах во всех турнирах Ириски проиграли 6 и 7 раз сыграли вничью.

Лучшие моменты последних мерсисайдских дерби, правда, не на Энфилде, а на Гудисоне, смотрите на видео: