Англия

Полузащитник Том Клеверли подписал постоянный контракт с Уотфордом.

Клеверли перешел Уотфорд этой зимой на правах аренды из Эвертона. Шершни остались удовлетворены игрой экс-хавбека сборной Англии и решили воспользоваться правом выкупа.

Официальный сайт Уотфорда сообщил, что хавбек заключил пятилетний контракт. Сумма компенсации Эвертону не разглашается.

"Мы очень довольны, что нам удалось подписать Тома. Я считаю, это подтверждение наших амбиций – подписывать для Уотфорда игроков высочайшего калибра", — отметил исполнительный директор Шершней Скотт Даксбери.

Клеверли во второй части сезона сыграл за Уотфорд 8 матчей в АПЛ, отметившись 2 ассистами.