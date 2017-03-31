Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что долго не сможет рассчитывать на двух защитников — Криса Смоллинга и Фила Джонса.

Смоллинг и Джонс получили вызовы в сборную Англии на товарищеский матч против Германии (0:1) и игру отбора на ЧМ-2018 с Литвой (2:0).

Оба защитника Красных Дьяволов получили травмы в расположении национальной команды. Джонс повредил палец на ноге. По некоторым данным, травма была получена в столкновении со Смоллингом. Крис также получил повреждение – позже его видели с повязкой на ноге.

Жозе Моуриньо на пресс-конференции перед игрой с Вест Бромвичем заявил, что и Смоллинг, и Джонс вылетели надолго.

Встреча МЮ с Дроздами состоится 1 апреля. Начало – в 17.00 по киевскому времени.