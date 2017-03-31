Англия

Руководство Челси намерено предложить новые контракты полузащитнику Эдену Азару и защитнику Джону Терри.

В СМИ в последнее время часто говорят о том, что Реал летом постарается заполучить Азара и даже готов побить трансферный рекорд (104 млн евро). Предполагалось также, что ради бельгийца Королевский клуб может включить в сделку кого-то из своих игроков. Но наставник Челси Антонио Конте не желает терять Азара. По некоторым данным, итальянец даже потребовал у владельца Синих Романа Абрамовича гарантий, что клуб не продаст Эдена летом.

Сообщается, что Пенсионеры предложат Азару новый контракт. По нему бельгиец будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю.

TalkSPORT сообщает, что Челси не намерен терять и капитана команды Джона Терри. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до окончания сезона. В нынешней кампании англичанин играет очень редко и СМИ утверждали, что он покинет клуб. Однако Антонио Конте считает, что Терри по-прежнему остается важной фигурой в клубе. Ожидается, что Джону предложат соглашение на 1 сезон.

После 28 туров Челси лидирует в УПЛ, опережая идущий вторым Тоттенхэм на 10 пунктов.