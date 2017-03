Борнмут в марте провел 3 встречи в АПЛ. Вишни обыграли Вест Хэм (3:2) и Суонси (2:0), а также разошлись миром с МЮ на Олд Траффорд – 1:1.

Официальный твиттер Борнмута сообщает, что Хау был признан лучшим тренером АПЛ в марте.

🏆



Eddie Howe has been named @BarclaysFooty @premierleague Manager of the Month for March. Well done, boss! 👏#afcb 🍒 pic.twitter.com/2i2LhG9F0Q