Таунсенду удался гол после великолепного сольного прохода почти через все поле в матче с Вест Бромвичем. Андрос забрал мяч у Джонатана Леко на краю своей штрафной площади, сам же убежал в контратаку, обыграл Гарета Маколи и забил второй мяч в игре – 2:0.

"Это точно один из лучших мячей в моей карьере. Меня критиковали, что я забиваю отличные мячи, но не так много. Я забивал за Тоттенхэм подобный мяч в ворота Суонси и еще парочку за Англию – Италии и Черногории. А еще за Лейтон Ориент в ворота Йовила – так что забил я не так уж мало!", — заявил Таунсенд.

