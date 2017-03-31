Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола надеется, что форвард команды Габриэль Жезус успеет набрать форму в текущей кампании.

Жезус присоединился к Ман Сити нынешней зимой. Экс-форвард Палмейраса сумел сразу же заиграть на новом месте, вытеснив из основного состава Серхио Агуэро. В феврале Габриэль отметился дублем в ворота Суонси, но уже в следующем матче против Борнмута сломал плюсневую кость.

Были опасения, что бразилец больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне. Менеджер команды Хосеп Гвардиола настроен более оптимистично.

"Жезусу больше не нужны костыли. Он приступил к работе. Надеюсь, он скоро возобновит пробежки и вернется в последних матчах сезона. Хотелось бы, чтобы Габриэль был в форме во время предсезонной подготовки", — заявил Гвардиола.

Манчестер Сити сейчас занимает 3-е место в Премьер-лиге. 2 апреля Горожане сразятся с идущим 6-м Арсеналом.