Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола также хотел бы, чтобы национальные команды проводили меньше матчей.

Во время последнего перерыва на матчи сборных двое защитников МЮ, Крис Смоллинг и Фил Джонс, травмировались в расположении национальной команды. Главный тренер Красных Дьяволов Жозе Моуриньо заявил, что считает нецелесообразным проводить товарищеские матчи сборных посреди квалификации на крупный турнир.

Коллега Жозе из Ман Сити, Хосеп Гвардиола, отчасти согласен с португальцем.

"Федерации хотят, чтобы футболисты играли как можно больше перед чемпионатом мира. Конечно же, мы хотим, чтобы игроки отправлялись в сборные. Но также мы желаем, чтобы они возвращались назад невредимыми и сыграв как можно меньше минут", — заявил Гвардиола.

"Я отчасти согласен с Моуриньо. Сейчас мы сражаемся за много трофеев. Во всех клубах футболисты проводят много минут на поле, некоторые играют в четвертьфиналах Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее… Слишком рискованно играть еще и товарищеские матчи. Я согласен. Было бы лучше, если бы мы могли этого избежать, но график есть график".

"Матчей слишком много. С ума можно сойти от их количества во всех чемпионатах. Поэтому и случаются такие вещи. Сборные достойны того, чтобы играть поединки, но когда у нас оказывается 20 матчей в 100500-м турнире, а потом еще и Кубок конфедераций, и еще матчи… Это выглядит нелепо. Вы уж извините".

Стоит отметить, что во время последнего перерыва на матчи сборных понес потери не только МЮ, но и другие английские клубы — к примеру, Эвертон потерял защитника Шеймуса Коулмана, а Ливерпуль – хавбека Адама Лаллану.