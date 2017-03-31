Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни готов сыграть в субботнем матче Премьер-лиги против Вест Бромвича.

Капитан Юнайтед не выходил на поле с начала марта из-за травмы, но менеджер Жозе Моуриньо подтвердил, что Руни готов вернуться в игру.

"Да, Руни здоров и готов играть", — сказал Моуриньо, отвечая на вопрос о доступности форварда к встрече с Дроздами.

В текущем сезоне Уэйн Руни провел за Манчестер Юнайтед 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.