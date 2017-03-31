Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что в следующем сезоне ему будет проще работать на Олд Траффорд, чем в текущей кампании.

Юнайтед не удалось навязать Челси борьбу за чемпионство в этом сезоне, и подопечные Моуриньо рискуют не попасть в зону Лиги чемпионов, занимая на данный момент пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Я всегда говорю, что второй сезон — это сезон, когда менеджер знает все о своих игроках", — сказал Моуриньо.

"Во втором сезоне я осведомлен обо всем происходящем. Я знаю, кто из игроков нужен мне, а кто не нужен".

"С тренерской точки зрения второй сезон проще, чем первый".

Коллекция трофеев Моуриньо во втором сезоне в своих клубах действительно впечатляет: чемпионат Португалии и Лига чемпионов с Порту, дважды Премьер-лига и Кубок Лиги с Челси, Серия А, Кубок Италии и Лига чемпионов с Интером, и Ла Лига с Реалом.