Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо отметил, что он сожалеет о том, как изначально поступил с полузащитником Бастианом Швайнштайгером.

На этой неделе Швайнштайгер перешел в клуб МЛС Чикаго Файр, завершив свой неудачный период карьеры с Манчестер Юнайтед, куда он перебрался летом 2015 года из мюнхенской Баварии.

После своего прибытия на Олд Траффорд Моуриньо заставил 32-летнего немца несколько месяцев тренироваться отдельно от первой команды.

В конце октября менеджер решил вернуть Бастиана в состав, и с тех пор тот провел за Красных Дьяволов четыре матча.

"Он относится к той категории игроков, которых мне жаль из-за того, как я с ними поступил", — сказал Моуриньо.

"Я не хочу говорить о нем как об игроке, я не хочу обсуждать то, стал бы я приобретать его или нет. Я хочу поговорить о нем как о профессионале и человеке".

"Последнее, что я сказал ему перед уходом: "Я был несправедлив к тебе однажды, и я должен быть справедливым к тебе сейчас". Поэтому, когда он попросил меня об уходе, я был вынужден сказать: "Да, ты можешь уйти", поскольку я уже сделал это однажды, и не мог поступить так вновь".

"Так что я сожалею о первоначальном нашем периоде, и он об этом знает. Я рад, что он знает, потому что я сказал ему об этом".

"Мне будет не хватать хорошего парня, хорошего профессионала, того влияния, которое он оказывал на тренировках — очень хорошего влияния".

"Я не мог остановить его, даже если знал, что до конца сезона у нас очень много матчей и он, вероятно, понадобился бы нам в нескольких из них. Я должен был отпустить его, и сейчас публично желаю ему и его супруге очень счастливой жизни в Чикаго".

Когда его спросили, сожалеет ли он о том, как изначально относился к Швайнштайгеру, Моуриньо ответил: "Да, сожалею".