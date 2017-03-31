Англия

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип заявил, что у его команды нет конкретного плана, чтобы остановить нападающего Эвертона Ромелу Лукаку в субботнем мерсисайдском дерби.

На данный момент Лукаку является лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив уже 21 гол и опережая по этому показателю Диего Косту, Алексиса Санчеса и Харри Кейна.

"Мы посмотрели несколько видео, но у нас конкретного плана против Лукаку", — заявил Матип.

"Он блестящий нападающий и это будет очень трудное испытание, но мы просто постараемся сыграть в свой футбол. Будем обороняться и атаковать, и, надеюсь, это сработает".

Матч между Эвертоном и Ливерпулем состоится в субботу 1 апреля. Начало встречи в 14:30 по киевскому времени.