Защитник Ливерпуля Жоэль Матип заявил, что у его команды нет конкретного плана, чтобы остановить нападающего Эвертона Ромелу Лукаку в субботнем мерсисайдском дерби.
Жоэль Матип, Getty Images
31 марта 2017, 22:07
На данный момент Лукаку является лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив уже 21 гол и опережая по этому показателю Диего Косту, Алексиса Санчеса и Харри Кейна.
"Мы посмотрели несколько видео, но у нас конкретного плана против Лукаку", — заявил Матип.
"Он блестящий нападающий и это будет очень трудное испытание, но мы просто постараемся сыграть в свой футбол. Будем обороняться и атаковать, и, надеюсь, это сработает".
Матч между Эвертоном и Ливерпулем состоится в субботу 1 апреля. Начало встречи в 14:30 по киевскому времени.