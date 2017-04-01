Англия

Полузащитник Саутгемптона Райан Бертранд может вернуться в Челси.

Руководство Челси рассматривает вариант с возвращением игрока Саутгемптона Райана Бертранда в команду. Игрок долгое время пребывал на контракте в Челси, однако большую часть времени проводил в арендах. Как итог, в 2015 году Бертранд ушел в Саутгемптон, где сумел выйти на новый для себя уровень.

В свое время 25-летний защитник обошелся Саутгемптону в 11 миллионов евро, но сейчас его трансферная стоимость выросла и в клубе рассчитывают выручить за Бертранда 29 миллионов.

Инициатором трансфера является Антонио Конте, который является поклонником игры Бертранда и хотел бы увеличить конкуренцию на левом фланге обороны.