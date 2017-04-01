Англия

Челси пристально следит за выступлениями двоих футболистов Аталанты — защитника Андреа Конти и полузащитника Франка Янника Кессье.

Об интересе Челси к Кессье стало известно в декабре прошлого года. Впоследствии Синие подкрепили свой интерес 25-миллионным предложением, однако итальянский клуб отказал Пенсионерам.

Как информирует Tuttomercatoweb, английский клуб продолжает следить за 20-летним ивуарийцем.

Согласно источнику, наставник Челси Антонио Конте отправил в Италию двух скаутов, которым поручено посетить завтрашний матч между Аталантой и Дженоа.

Кроме того, издание уверяет, что на этом матче скауты Челси, кроме Кессье, будут пристально следить за действиями защитника Аталанты Андреа Конти.

В текущем сезоне 23-летний Конти провел за свою команду в Серии А 25 матчей (4 гола, 3 ассиста), а Кессье — 23 поединка (6 голов, 3 ассиста).