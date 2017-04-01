Полузащитник Челси Эден Азар готов помочь своей команде в ближайшем матче.
ЭДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
01 апреля 2017, 09:10
Азар пропустил последний матч Челси против Сток Сити (2:1) из-за травмы. Из-за этого повреждения полузащитник также отсутствовал на матчах сборной Бельгии.
Тем не менее, Азар сможет принять участие в сегодняшней игре Челси против Кристал Пэлас. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил наставник Синих Антонио Конте.
Кроме того, итальянец сообщил, что Азар выйдет в этом поединке в стартовом составе.
Также больше не испытывает проблем со здоровьем защитник Пенсионеров Джон Терри.
Поединок между Челси и Кристал Пэлас состоится сегодня на Стэмфорд Бридж в рамках 30-го тура АПЛ.