Англия

Полузащитник Челси Эден Азар готов помочь своей команде в ближайшем матче.

Азар пропустил последний матч Челси против Сток Сити (2:1) из-за травмы. Из-за этого повреждения полузащитник также отсутствовал на матчах сборной Бельгии.

Тем не менее, Азар сможет принять участие в сегодняшней игре Челси против Кристал Пэлас. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил наставник Синих Антонио Конте.

Кроме того, итальянец сообщил, что Азар выйдет в этом поединке в стартовом составе.

Также больше не испытывает проблем со здоровьем защитник Пенсионеров Джон Терри.

Поединок между Челси и Кристал Пэлас состоится сегодня на Стэмфорд Бридж в рамках 30-го тура АПЛ.