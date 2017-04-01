Вест Бромвич желает сохранить в команде капитана Даррена Флетчера.
Даррен Флетчер, getty images
01 апреля 2017, 10:48
Флетчер выступает за Дроздов с 2015 года. Ранее на протяжении 13 лет шотландец защищал цвета Манчестер Юнайтед.
Действующее соглашение 33-летнего полузащитника с Вест Бромвичем рассчитано до конца сезона, однако стороны по-прежнему не договорились о продлении контракта.
Как информирует The Telegraph, представители Вест Брома предложили Флетчеру новое соглашение сроком на два года. Пока что игрок не уведомил клуб о своем решении.
В текущем сезоне Флетчер сыграл за свою команду 29 матчей в АПЛ из 29 возможных, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.