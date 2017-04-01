Англия

Вест Бромвич желает сохранить в команде капитана Даррена Флетчера.

Флетчер выступает за Дроздов с 2015 года. Ранее на протяжении 13 лет шотландец защищал цвета Манчестер Юнайтед.

Действующее соглашение 33-летнего полузащитника с Вест Бромвичем рассчитано до конца сезона, однако стороны по-прежнему не договорились о продлении контракта.

Как информирует The Telegraph, представители Вест Брома предложили Флетчеру новое соглашение сроком на два года. Пока что игрок не уведомил клуб о своем решении.

В текущем сезоне Флетчер сыграл за свою команду 29 матчей в АПЛ из 29 возможных, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.