Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал возможный переход Алексиса Санчеса в Челси.

Менеджер Красных Дьяволов раскритиковал футболистов, которые при выборе клуба берут в расчет город. Ранее нападающий Арсенала Алексис Санчес заявил, что для него главное в летней трансферной кампании — остаться в Лондоне, но играть за клуб-победитель.

"Нам не нужны такие футболисты, которые только и думают о ресторанах и бутиках Лондона. Нам нужны футболисты, у которых в мыслях сражаться за МЮ. Но если уж выбирать, где жить, то надо переходить в Лос-Анджелес Гэлакси или Виторию Сетубал — там можно ходить на пляж каждый день", — цитирует Моуриньо Mirror.

"Санчес хороший игрок, но он должен сейчас думать и о своем будущем. Какой престиж выбирать знает только он".

Отметим, что даже в случае ухода из Арсенала у Санчеса будет возможность остаться в Лондоне, поскольку чилиец является главной трансферной целью Челси.