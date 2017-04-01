Англия

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказал слова похвалы в адрес своего подопечного — полузащитника Муссы Дембеле.

Дембеле выступает за Тоттенхэм с 2012 года. Ранее он защищал цвета Фулхэма, АЗ, Виллема и бельгийского Жерминаль Беерсхот.

"Сейчас Дембеле совершенно не похож на того футболиста, каким я его увидел два с половиной года назад, когда возглавил Тоттенхэм", — цитирует Почеттино Sky Sports.

"Я всегда говорю ему: "Мусса, в моей книге ты будешь одним из гениев. Одним гением был Марадона, другим — Роналдиньо, Окоча и Де ла Пенья тоже были гениями. А в один ряд с ними я поставлю Муссу Дембеле".

"Мы часто говорим ему, что если бы он работал с нами с 18 или 19 лет, то он мог бы стать лучшим футболистом в мире", — добавил менеджер.

В текущем сезоне Дембеле провел за Шпор 28 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами.