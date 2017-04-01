Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддержал своего коллегу из Арсенала Арсена Венгера.

Менеджер Горожан заступился за Арсена Венгера и заявил, что опасается Арсенал накануне воскресного матча в Лондоне.

"Когда Венгер начнет побеждать, фанаты снова буду счастливы — я уверяю вас в этом. Сто процентов. Выиграть АПЛ непросто, но я уверен, что болельщики ценят то, что Венгер делал ранее и делает сейчас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

"Мы играем с ними в опасный момент, потому что Арсенал проиграл несколько матчей. Я бы предпочел, чтобы они одержал много побед перед встречей с нами"

В 30-м туре АПЛ Арсенал сыграет с Манчестер Сити на Эмирейтс. Встреча пройдет 2 апреля, в 18:00.