Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте поделился своими ожиданиями от поединка против Кристал Пэлас.

"На этой неделе мы столкнулись со многими трудностями. Матч против Кристал Пэлас будет трудным по многим причинам", — цитирует Конте официальный сайт Челси.

"Нелегко играть после перерыва на матчи сборных. Некоторые игроки возвращаются с разными проблемами. Несомненно, важно проанализировать 2–3 момента, а потом принять оптимальное решение при выборе состава перед игрой".

"Мы должны быть очень внимательны. Эта игра крайне важна для нас. Не стоит забывать, что до конца сезона АПЛ осталось 10 матчей, и мы надеемся на то, чтобы он успешно завершился для нас, для клуба и для болельщиков".

"В прошлом у меня было две разных ситуации в борьбе за титул. В одном случае это был положительный опыт, в другом — отрицательный. Поэтому я не устану повторять, что нам нужно набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами".

"Если вы спросите меня, почему Кристал Пэлас занимает 16-е место, то я не смогу ответить. Это очень странно. Такое может случиться, когда в команде у тебя собраны отличные игроки, как и в случае с Челси в прошлом сезоне".

"Они выиграли 3 последних матча и идут на шестом месте по количеству набранных очков последних шести встречах. Мы должны быть очень внимательны".

Поединок между Челси и Кристал Пэлас состоится сегодня на Стэмфорд Бридж в рамках 30-го тура АПЛ.