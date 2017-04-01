Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что он не думает покидать лондонский клуб.

Менеджер Канониров заявил, что бпродолжает работу в Арсенале с мыслями о следующем сезоне и будущем.

"Я строю планы на следующий сезон с Арсеналом. Я работаю с планами на будущее. Неважно, проведу я здесь пару месяцев или десять лет. Мы уже думаем, какие позиции нужно усилить, но пока не ведем переговоры с футболистами", — приводит слова Венгера ESPN.

В 30-м туре АПЛ Арсенал сыграет с Манчестер Сити на Эмирейтс. Встреча пройдет 2 апреля, в 18:00.