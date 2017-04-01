Англия

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг планирует забивать больше голов, чтобы стать в один ряд с лучшими футболистами планеты.

Стерлинг не оставляет амбиций достичь уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По мнению Рахима, у него есть шанс добиться этого, если он улучшит свои бомбардирские показатели.

"Это ужасно. Сейчас в моем активе должно было быть 15-16 мячей. Я должен забивать намного больше голов – вот что я собираюсь сделать, чтобы стать таким игроком, каким я хочу быть", — сказал Стерлинг.

"Вероятнее всего, голы могут помочь мне подняться и стать одним из двух-трех лучших игроков мира".

"Если ты забиваешь победные мячи пять, шесть, семь раз за сезон – ты один из лучших в мире. Именно это мне и нужно делать".

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга девять мячей за Манчестер Сити во всех турнирах.