Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман поразмыслил над перспективами своей команды по итогам сезона войти в первую четверку команд Англии.

"Должны доказать, что способны бороться за место в первой четверке. Это будет зависить от результатов в двух ближайших матчах, ведь сначала мы сразимся с Ливерпулем, а затем — с Манчестер Юнайтед", — цитирует Кумана Sky Sports.

"Думаю, что 4 очка в этих 2 матчах позволят нам претендовать на место в топ-4. Если вы посмотрите на результаты Эвертона в этом календарном году, то увидите, что мы выступали лучше других команд. Тем не менее, понятно, что ближайшие матчи будут очень трудными".

Перед стартом 30-го тура АПЛ Эвертон с 50-ю баллами располагается на 7-м месте в турнирной таблице, отставая от четвертого Ливерпуля на 6 баллов.

В рамках 30-го тура Ириски на выезде сразятся с Ливерпулем, а спустя всего три дня команде предстоит также в гостях сыграть с Ман Юнайтед.