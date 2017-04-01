Англия

Защитник Саутгемптона Вирджил Ван Дейк с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

За Ван Дейка уже давно ведут борьбу топ-клубы Англии. Больше других в услугах игрока заинтересованы Челси и Манчестер Сити.

Как информирует Daily Telegraph, в стане Синих уверены, что клубу будущим летом удастся оформить трансфер 25-летнего голландца.

Кроме того, британские СМИ пишут, что сам игрок предпочитает оказаться именно в Челси, а не Манчестер Сити.

Действующее соглашение Ван Дейка с Саутгемптоном рассчитано до середины 2022 года.

В текущем сезоне он провел за Святых 30 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.